POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Lahr (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zu einem Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro geführt. Gegen 15:40 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer auf der Johannisstraße in Richtung Schweikhardtstaße. Beim Abbiegen an der Einmündung nach links in die Schweikhardtstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. /ph Rückfragen bitte an: ...

mehr