POL-OG: Seelbach - Auto hat sich überschlagen

Seelbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam der Fahrer eines VW Golf auf der Landstraße 102 zwischen Seelbach und Wittelbach aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Auto. Der 18-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und ins Klinikum Lahr eingeliefert. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

