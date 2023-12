POL-SN: Polizei klärt Diebstahl eines Weihnachtsbaumes nach Bürgerhinweis auf

Schwerin (ots) - Eine 64-jährige Fußgängerin wurde am gestrigen Abend bei einem Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt: Die Frau aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim überquerte im Stadtteil Zippendorf gegen 20:40 Uhr in Höhe Lomonossowstraße die Crivitzer Chaussee und wurde hierbei vom Wagen eines 82-jährigen Schweriners erfasst. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Ersten ...

