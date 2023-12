Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Eine 64-jährige Fußgängerin wurde am gestrigen Abend bei einem Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt: Die Frau aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim überquerte im Stadtteil Zippendorf gegen 20:40 Uhr in Höhe Lomonossowstraße die Crivitzer Chaussee und wurde hierbei vom Wagen eines 82-jährigen Schweriners erfasst. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach könnte die Fußgängerin das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache. Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

