Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwerer Verkehrsunfall an Bahnübergang

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich am gesperrten Bahnübergang in Verlängerung der Ortenberger Bruchstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person überquerte trotz Sperrung den Bahnübergang und wurde von einem herannahenden Regionalexpress erfasst. Die Person erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die etwa 150 Fahrgäste die sich im Regionalexpress befanden wurden nicht verletzt. Sie wurden durch die FFW Offenburg in Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg aus dem Zug evakuiert und mit Bussen weitertransportiert. Der Unfalldienst der Verkehrspolizeidirektion Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

/DMH

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell