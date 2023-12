Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern ***Zeugenaufruf***

Hillscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 13.12.2023 19:00 Uhr bis Donnerstag, den 14.12.2023 05:30 Uhr wurden an einem Pkw Kia, welcher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße 40 in Hillscheid abgestellt war, jeweils zwei Radmuttern an beiden vorderen Pkw-Reifen gelöst. Der Geschädigte fuhr über die Autobahn zu seinen Arbeitsstelle und musste auf dem Rückweg anhalten, um die Radmuttern wieder anzuziehen. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

