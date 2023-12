Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Montabaur (ots)

Am 19.12.2023 um 07:50 Uhr kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Montabaur zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 45-jährige Geschädigte musste seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen, was die ihm folgende 52-jährige Unfallverursacherin zu spät bemerkte und mit dem Wagen des Vordermannes kollidierte. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt und vom verständigten DRK in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu geringfügigen Beeinträchtigungen. Der Gesamtschaden an beiden PKW liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell