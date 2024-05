Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarkts in der Bleicherstraße einen geparkten Audi A4 gestreift und danach Unfallflucht begangen. Bei dem Unfall, der im Zeitraum zwischen 9 und 9.30 Uhr passiert sein muss, entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Mit Pfefferspray gesprüht - größerer Einsatz des Rettungsdiensts an Gymnasium

Von einem Kind im Gebäude versprühtes Pfefferspray hat am Donnerstagvormittag an einem Gymnasium in der Brechenmacher Straße zu einem größeren Einsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei geführt. Nachdem mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen klagten, wurden rund 60 Kinder vom Rettungsdienst teils kurzzeitig betreut und behandelt. Dabei waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Zehn Schülerinnen und Schüler kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der betreffende Bereich im Schulgebäude wurde von der Feuerwehr durchgelüftet.

Weingarten

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochspätnachmittag hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Beethovenstraße ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Fiat Panda gestreift und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro angerichtet. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen beging der Verursacher danach Unfallflucht. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Gegen Ampel geprallt

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit ist am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr in der Waldseer Straße ein 41-jähriger Toyota-Lenker gegen einen Ampelmast geprallt. Der Mann wollte nach links in die Schussenstraße einfahren und rammte die Anlage mit seiner Fahrzeugfront, die dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Dadurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro an Ampel und Pkw. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Hausfassade beschädigt

Augenscheinlich mittels einer Farbbombe haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Hausfassade in der Schussenstraße beschädigt. Möglicherweise sollte ein Wahlplakat getroffen werden, welches in unmittelbarer Nähe hing, und der Wurf verfehlte sein Ziel. Durch die rote Farbe entstand nicht unerheblicher Sachschaden an der Fassade und an einem Fenster. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen i. A.

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Einfahren in eine Parklücke hat am Mittwochnachmittag im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.25 Uhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Zeppelinstraße an einem Mazda einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Wurzach

Beim Wenden gegen Straßenlaterne gerutscht

Beim Wenden in einer Sackgasse ist am Mittwochmorgen im Breiteweg der 27-jährige Lenker eines Kleintransporters gegen eine Straßenlaterne geprallt. Das Fahrzeug kam auf dem unbefestigten Bankett ins Rutschen und rammte die Laterne, die dadurch zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden wird hier auf rund 1.500 Euro geschätzt. Außerdem wurde eine danebenstehende Eiche ebenfalls beschädigt.

