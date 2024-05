Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240514-2: Polizisten nehmen mutmaßliche Einbrecher fest

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter scheiterten an Haustür

Polizisten haben Montagmittag (13. Mai) in Wesseling drei Tatverdächtige (19, 21, 25) festgenommen. Die Beschuldigten sollen versucht haben, die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Alarmierte Polizisten trafen die jungen Männer im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatortes an.

Laut ersten Ermittlungen soll die Bewohnerin des Hauses an der Vochemer Straße gegen 12.20 Uhr Geräusche an ihrer Haustür vernommen haben. Sie habe drei Männer vor der Tür bemerkt, die offenbar versuchten, die Tür mit einem Werkzeug aufzubrechen. Sei informierte sofort die Polizei. Wenig später sollen die jungen Männer von ihrem Vorhaben abgelassen haben.

Alarmierte Polizisten trafen die drei Männer, auf die die Personenbeschreibung passte an einer Bushaltestelle an. Sie fanden bei ihnen Werkzeug. Die Beamten nahmen die drei Verdächtigen fest, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (rs)

