POL-REK: 240514-1: Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft Polizisten haben am frühen Freitagabend (10. Mai) in Bergheim zwei Männer festgenommen. Sie sollen zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Im Anschluss flüchteten sie in einem Auto vor der Polizei. Auf der Flucht sollen sie an drei Verkehrsunfällen beteiligt gewesen sein und schließlich ihr ...

