POL-REK: 240513-1: Zeuge beobachtet Autoknacker und wählt den Notruf

Zeuge beobachtet Autoknacker und wählt den Notruf

Verdächtiger zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache genommen

In der Nacht zum Sonntag (12. Mai) hat ein aufmerksamer Zeuge (25) in Bergheim einen Mann (18) bei einem Einbruch in einen geparkten Transporter beobachtet. Aufgrund des schnellen Absetzens des Notrufes und der guten Täterbeschreibung trafen Polizisten den Verdächtigen noch in Tatortnähe an.

Gegen 3.15 Uhr hörte der 25-Jährige nach eigenen Angaben in der Gartenstraße ein Klirren von zersplitterndem Glas. Wenig später habe er einen Mann gesehen, der durch das Fenster der Beifahrerseite eines geparkten Ford Transit in das Fahrzeuginnere griff. Am Notruf beschrieb der Zeuge den Polizisten der Leitstelle das Aussehen des Täters und die Fluchtrichtung.

Bei der Fahndung trafen Polizisten einen Verdächtigen an, auf den die Beschreibung passte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten einen Nothammer und ein Klappmesser. Beide möglichen Tatmittel stellten sie sicher. Nach der Feststellung der Identität des Mannes auf einer Polizeiwache, entließen die Uniformierten den mittlerweile Beschuldigten wieder. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten. (hw)

