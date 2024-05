Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240510-3: Unbekannter brach in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Bewohnende Person überraschte Täter

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Donnerstag (9. Mai) gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in Wesseling-Keldenich verschafft. Nachdem eine bewohnende Person den oder die Täter bemerkt und angeschrien hatte, traten diese sofort die Flucht an.

Nach ersten Ermittlungen brachen die Einbrecher gegen 3.30 Uhr ein gesichertes Kellerfenster des an der Heinrich-Heine-Straße gelegenen Hauses auf und gelangen so in die Wohnräume. Dort sollen sie den Keller und das Wohnzimmer durchsucht haben. Ob die Täter etwas entwendet haben ist derzeit noch unbekannt.

Alarmierte Polizisten suchten den Tatort ab, dokumentierten die Spuren und nahmen umgehend eine Anzeige auf.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen dringend Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

