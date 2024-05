POL-REK: 240510-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots) - Ermittler suchen Zeugen Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (7. Mai) ist in Kerpen eine Schülerin (10) leicht verletzt worden. Eine unbekannte Frau soll nach der Kollision in ihrem dunklen Auto weitergefahren sein. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen oder die Autofahrerin sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an ...

mehr