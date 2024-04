Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs

Darmstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist aktuell auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern eines sichergestellten Pedelecs. Bereits am 16. Februar 2024 hatten Polizeikräfte das Damenrad "Saphir+" der Marke Diamant in der Landwehrstraße sichergestellt. Laut einem Zeugen soll es bereits seit Mitte Januar dort gestanden haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass das Rad aus einer vorausgegangener Straftat stammen könnte. Recherchen zu den rechtmäßigen Eigentümerinnen oder Eigentümern verliefen bislang noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo hofft auf Zeugenhinweise. Wer erkennt das abgebildete Rad wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

