POL-DA: Dieburg: Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten zurück/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bensheim (ots) - An einem Rollcontainer in einem Rohbau auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße machten sich Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagmittag (26.04) und Montagmorgen (29.04.) zu schaffen. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Gelände und brachen den Container auf. Aus diesem ließen die Diebe mehrere Werkzeuge im Wert von insgesamt rund 1600 Euro mitgehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr