POL-DA: Bensheim: Einbruch in Baustelle/Werkzeuge entwendet

Lorsch (ots) - Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 20. April und Sonntagmorgen (28.04.) Zugang in ein Wohnhaus in der Nibelungenstraße. Die Einbrecher erbeuteten zwei Wanderrucksäcke. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagabend (25.04.) und Samstagmorgen (27.04.) gewaltsam durch ein Fenster in die ...

