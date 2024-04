POL-DA: Bensheim: Leerstehendes Hotel im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am vergangenen Wochenende (27./28.04.) zu. Mit Gewalt versuchten Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Weidweg aufzuhebeln. Offenbar wurden sie hierbei aber von den bellenden ...

mehr