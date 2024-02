Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zahlreiche Beanstandungen im gesperrten Baustellenbereich

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.02.2024, führte die Überwachung eines gesperrten Baustellenbereiches auf der L 161 zwischen dem Gewerbegebiet Kaitle und Homburg zu zahlreichen Beanstandungen. Die dortige Wutachbrücke ist wegen Arbeiten in Fahrtrichtung Waldshut-Tiengen für den allgemeinen Verkehr gesperrt, nur für den Linienverkehr besteht eine Passiermöglichkeit mit einer extra hierfür zu aktivierenden Ampelregelung. In dem gut einstündigen Überwachungszeitraum wurden insgesamt knapp 20 Fahrerinnen und Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie gegen das Einfahrtsverbot verstoßen hatten. Auf sie kommt ein Bußgeld von 50 Euro zu. Weitere Überwachungsmaßnahmen werden folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell