POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 24.02.2024, gegen 10:40 Uhr, hat ein Auffahrunfall auf der B 34 in Bad Säckingen drei Leichtverletzte gefordert. Ein 22-jähriger Autofahrer war dem vorausfahrendem Pkw eines 60-jährigen Mannes ins Heck geprallt, als dieser verkehrsbedingt abbremste. Beide Fahrer und eine 64-jährige Insassin erlitten leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 4500 Euro.

