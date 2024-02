POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Der Brandalarm einer Sägerei in Ibach löste am Freitag, 23.02.2024, gegen 13:00 Uhr, aus. Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften an. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand dürfte ein Metallteil auf einem Förderband zu einer Säge eine Stichflamme verursacht haben. Die anwesenden Mitarbeiter setzten sofort Feuerlöscher ein. Ein offenes Feuer gab ...

