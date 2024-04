Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Autoscheibe beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Sonntag (28.04.), in der Zeit zwischen 0.20 und 18.20 Uhr, beschädigten Unbekannte einen weißen BMW, der in der Gartenstraße im Ortsteil Aschbach abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde die Frontscheibe mit einem Stein oder einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung

Hinweise nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

