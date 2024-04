Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei codiert und registriert Fahrräder auf dem Michelstädter Bienenmarkt

Michelstadt (ots)

Die Polizei im Odenwald lädt interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer zu einer Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung auf dem Michelstädter Bienenmarkt, in der Löwenhofreite am Marktplatz, ein.

Um sich einen Termin für Samstag, 18. Mai 2024, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr zu sichern, ist eine Voranmeldung nötig. Erfahrungsgemäß sind diese Termine sehr begeht und daher schnell ausgebucht.

Polizeioberkommissar Andreas Krieg, Schutzmann vor Ort, nimmt die Anmeldungen am Freitag, den 10. Mai 2024, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr sowie am Dienstag, den 14. Mai 2024, in der Zeit zwischen 13.00 und 15.30 Uhr unter der Rufnummer 06062 / 953-660 entgegen.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt, zudem ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich. Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, Carbon- und Kinderfahrräder sind dagegen für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen!

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell