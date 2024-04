Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbruch in Antiquitäten-Handel

Erbach (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Samstag (27.04.) auf einen Antiquitätenhandel in der Martin-Luther-Straße abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in den Antiquitätenladen ein. Sie erbeuteten unter anderem verschiedene Taschenuhren, Schmuck und Münzen. Mit ihrer Beute suchten die ungebetenen Besucher anschließend unerkannt das Weite.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell