POL-DA: Lorsch: Einbrüche in Wohnhaus und Kirche/Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 20. April und Sonntagmorgen (28.04.) Zugang in ein Wohnhaus in der Nibelungenstraße. Die Einbrecher erbeuteten zwei Wanderrucksäcke. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagabend (25.04.) und Samstagmorgen (27.04.) gewaltsam durch ein Fenster in die evangelische Kirche in der gleichen Straße ein. Dort ließen die ungebetenen Gäste aus einem Lagerraum ein Tablet und einen CD-Spieler mitgehen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

