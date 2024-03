Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerrechtlich auf Firmengelände begeben- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 01. März, 13.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet in Thörey. Hier drangen der oder die Täter gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten einen Hochdruckreiniger im Wert von ungefähr 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0060463/2024) entgegen. (jd)

