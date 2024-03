LPI-GTH: Schockanrufe

Landkreis Gotha (ots) - Zwei Drogenvortests reagierten gestern Nachmittag positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Ein 59-Jähriger war in Friedrichroda und ein 35-Jähriger war in Hörsel unter Einfluss des berauschenden Mittels gefahren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Blutentnahmen angeordnet. Die Männer erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. In derartigen Fällen ergeht eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde, welche weitreichende ...

