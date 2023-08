Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Schweich (ots)

Am 17.08.2023 gegen 06:40 Uhr kam es in der Oberstiftstraße in Schweich in Höhe der Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Hier streifte der Unfallverursacher ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, so dass dieses auf der gesamten linken Fahrzeugseite stark beschädigt wurde. Anschließend flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug in Richtung Föhren. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach Zeugenaussagen um einen weißen oder silberfarbenen Pkw handeln. Dieser dürfte an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls eine erhebliche Beschädigung haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich (Tel.: 06502-91570).

