Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Essen und Polizei Essen: Streit unter Jugendlichen in Oberhausen endet tödlich - 3. Folgemeldung - Zeugen gesucht!

Essen (ots)

46045 Oberhausen: Nach der Auseinandersetzung am Samstagabend auf dem Willy-Brandt-Platz in Oberhausen, bei der ein 17-jähriger Ukrainer durch einen Messerstich so schwer verletzt wurde, dass er später im Krankenhaus verstarb, sucht die Polizei dringend weitere Zeugen, die sich unmittelbar vor der Tat in dem Bus befunden haben.

Die späteren Opfer stiegen gegen 20:05 Uhr an der Haltestelle Neue Mitte (Centro) in den Linienbus SB 91 in Richtung Berocenter ein. Gegen 20:10 Uhr erreichte der Bus den Hauptbahnhof Oberhausen, wo die Tat an der dortigen Bushaltestelle verübt wurde.

Die Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen sucht nun dringend Zeugen, die sich bei dieser Fahrt in dem Bus befunden haben. Bitte melden Sie sich unter den folgenden Telefonnummern: 0201 829-5101 oder 0201 829-0. / TW

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell