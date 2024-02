Polizei Essen

POL-E: Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod von 41-Jähriger - Ehemann festgenommen - 1. Folgemeldung

45307 E-Kray-Leithe:

Gestern Abend kam es gegen 19 Uhr zu einem Tötungsdelikt bei dem eine 41-jährige Frau mutmaßlich durch ihren Ehemann getötet wurde. Der Ehemann wurde noch am Abend im Bereich Hattinger Straße / Krayer Straße in Gelsenkirchen festgenommen.

Bei den Fahndungsmaßnahmen wurde die Essener Polizei auch von einem Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://essen.polizei.nrw/presse/mordkommission-ermittelt-nach-tod-von-41-jaehriger

Die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission dauerten bis in die Nacht an. Heute Vormittag wurde der Leichnam der Frau obduziert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau mehrere Stichverletzungen erlitt und in Folge dessen verstarb.

Der Ehemann wurde heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen hat. Der 47-jährige Mazedonier wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

In der Nacht wurden die beiden minderjährigen Kinder (8, 16 Jahre) durch Notfallseelsorger betreut. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Sie befinden sich weiterhin bei ihren Angehörigen.

Auch die vor Ort eingesetzten Polizisten, die die ersten Reanimationsmaßnahmen durchführten, wurden noch in der Nacht durch das psychosoziale Unterstützungsteam der Polizei NRW (PSU-Team) betreut.

Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

