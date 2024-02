Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firma für Metalltechnik

Delbrück-Schöning (ots)

(CK) - In der Nacht zu Freitag (16.02.) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Fima für Metalltechnik an der Straße Hoppenmeer ein.

In den Innenräumen verschafften sie sich Zutritt zu der Arbeitshalle und den Büroräumen, wo Schränke und Schubladen durchsucht wurden.

Mit einem geringen Bargeldbetrag sowie einigen Werkzeugen, wie Fräser, Flex, Bohrmaschinen und Akku-Schraubern, flüchteten die Täter durch ein Rolltor in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen

