Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter entwendet Bahnhofslautsprecher

Osterburken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstag (07.12.2023) einen Lautsprecher am Osterburkener Bahnhof entwendet. Bisherigen Informationen zufolge entwendete der Täter den an einem Mast am Bahnsteig 1 angebrachten Lautsprecher des Bahnhofs am gestrigen Donnerstagmorgen. Gegen 13:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeitender der Deutschen Bahn den Diebstahl und meldete diesen umgehend der Bundespolizei. Wie hoch der Sachschaden genau ist und wie der Täter den mit mehreren Schrauben am Mast befestigten Lautsprecher genau entwenden konnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den Unbekannten wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell