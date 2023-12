Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Nach Angriff auf Einsatzkräfte - mutmaßliche Täterin im beschleunigten Verfahren zu Bewährung verurteilt

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei ist es am Dienstag (05.12.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren zwei Frauen im Alter von 27 und 31 Jahren zunächst ohne gültigen Fahrschein in einem Intercity Express von München nach Stuttgart. Da sich beide Reisende nicht ausweisen konnten, wurde am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der Kontrolle beleidigten die beiden deutschen Staatsangehörigen die eingesetzten Beamten mehrfach und widersetzten sich massiv deren polizeilichen Maßnahmen. Die 31-Jährige schlug zudem einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Den mit 1,5 und 1,6 Promille alkoholisierten Frauen wurden daraufhin die Handfesseln angelegt. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei wurden sie zum Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht. Die wohnsitzlose 31-Jährige führte neben einem Messer auch eine lebende Maus mit sich. Beides wurde von den Streifenbeamten sichergestellt. Sie wurde am gestrigen Mittwoch (06.12.2023) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten beschleunigten Verfahrens u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu acht Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, verurteilt.

