BPOLI S: 26-Jährige tritt in Richtung Bundespolizisten

Gestern Abend (05.12.2023) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Angriff auf Bundespolzisten am Hauptbahnhof Stuttgart (tief).

Bisherigen Informationen zufolge wurden die eingesetzten Beamten auf die 26 Jahre alte deutsche Staatsangehörige aufmerksam, als sie schwankend und mit einer Weinflasche in ihren Händen aus einer ankommenden S-Bahn ausstieg. Weil die offensichtlich alkoholisierte Frau nicht in der Lage war, ihr Gleichgewicht zu halten und sich immer mehr in Richtung Bahnsteigkante bewegte, hielten die Einsatzkräfte sie fest und brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde die Reisende zunehmend aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte die Beamten massiv, sodass sie gegenüber einem Bundespolizisten zudem ihre Fäuste erhob. Nachdem der Frau die Handfesseln angelegt wurden, trat sie mehrmals in Richtung der Streifenbeamten, ohne diese jedoch zu verletzen. Die mit 1,24 Promille alkoholisierte Beschuldigte verblieb bis zum nächsten Morgen in den Gewahrsamsräumen der Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

