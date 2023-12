Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Tübingen, Zeugen gesucht

Tübingen (ots)

Tübingen: Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem Mann und einer Frau ist es am gestrigen Dienstagnachmittag (05.12.2023) am Tübinger Bahnhof gekommen. Gegen 15:30 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 31 Jahre alten irakischen Staatsangehörigen und einer 32 Jahre alten gambischen Staatsangehörigen gekommen sein. Beide Parteien fuhren laut aktuellen Erkenntnissen mit einem Regionalzug von Dusslingen nach Tübingen, als die 32- jährige Frau im Zug offenbar sehr laut in ihr Telefon gesprochen hatte. Dieses Verhalten störte den 31-Jährigen wohl so sehr, dass er die Reisende darauf ansprach. Bisherigen Informationen zufolge kam es anschließend zu massiven Beleidigungen beider Seiten,welche sich bis nach dem Ausstieg aus dem Zug am Bahnhof Tübingen hinzogen.Am Bahnhof Tübingen soll es dann zu ersten Übergriffen gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge, schlug die gambische Staatsangehörige den irakischen Staatsangehörigen mit ihrer Hand gegen sein Ohr, weshalb der Mann wohl zurückgeschlagen haben soll. Mit Eintreffen der alarmierten Kräfte der Bundespolizei wurde die 32-jährige Frau plötzlich bewusstlos. Ein angeforderter Rettungswagen mit Notarzt brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung dauern an.Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

