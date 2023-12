BPOLI S: Nach Diebstahl im Warteraum - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Täter vorläufig fest

Rottenburg am Neckar (ots) - Ein 27-Jähriger hat sich am gestrigen Dienstagmorgen (05.12.2023) in der Nähe des Rottenburger Bahnhofs zunächst entkleidet und anschließend mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei bedroht und attackiert. Gegen 09:50 Uhr wurde der Polizei eine herumschreiende Person in der Nähe der Bahngleise zwischen Rottenburg und Tübingen gemeldet. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte ...

mehr