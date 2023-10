BPOLD-B: Bundespolizei und Polizei Brandenburg decken Schleusung von 19 Personen auf

Brandenburg (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch die unerlaubte Einreise von Personengruppen in drei verschiedenen Fällen in Frankfurt (Oder), Forst und Manschnow auf. Am Dienstag gegen 8:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg zunächst vier syrische Staatsangehörige in Forst. Gemeinsam mit ...

mehr