BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Schlafendem Reisenden den Rucksack entwendet - mutmaßlicher Täter in Haft

Beamte der Bundespolizei haben am frühen Mittwochmorgen (06.12.2023) einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem Reisenden den Rucksack entwendet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der marokkanische Staatsangehörige gegen 04:30 Uhr in einem Zug von Mannheim nach Stuttgart, als er den Rucksack eines schlafenden Reisenden entwendete. Ein Zeuge beobachtete den mutmaßlichen Dieb während der Tat und soll ihn daraufhin angesprochen haben. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den wohnsitzlosen Mann noch im Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 23-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Beamte der Bundespolizei brachten den mutmaßlichen Dieb am Folgetag (07.12.2023) in eine Justizvollzugsanstalt.

