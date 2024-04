Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024, kam es in dem kurzen Zeitraum von 11:11 Uhr bis 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche, vor dem Giebauer Haus, in der Lorscher Innenstadt. Hierbei beschädigte ein vermutlich dunkelblauer Kleinbus/Van beim Rückwärtsausparken einen neben ihm geparkten weißen Kleinwagen. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Vans von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Kleinwagen entstand ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeidienststelle in Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

