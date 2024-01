Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rümmingen -- Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am 05.01.2024, gegen 19:00 Uhr, ein Wohnungseinbruch mitgeteilt.

Zum Tatablauf:

Bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach dem Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Reihenendhaus in Rümmingen. Im ersten Obergeschoss des Anwesens wurden dann Wertsachen entwendet - der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa mindestens 8000,00 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen !

Wem sind in Rümmingen, im Bereich Sporthalle / Gebrüder-Lange-Weg oder auch in der Wittlinger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Es wird aufgrund bisheriger Erkenntnisse davon ausgegangen, dass die Tat zwischen 16:45 und 18:45 Uhr begangen wurde.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970 oder tagsüber zu den Bürozeiten an die Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621 1760.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell