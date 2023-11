BPOL NRW: Mehrere Körperverletzungsdelikte im Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - Heute Morgen (13. November) griff ein aggressiver Mann am Haltepunkt Dortmund-Oespel Bundespolizisten in Form von Schlägen und Tritten an. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Zuvor soll er einen Mitreisenden mit der Faust geschlagen haben. Gegen 07 Uhr informierte der Zugbegleiter der S1 (in Richtung Bochum) die Bundespolizei über einen randalierenden ...

