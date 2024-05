Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240508-3: Polizisten verfolgten rücksichtslosen Raser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

VW sichergestellt

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Fahrer und dem Beifahrer eines VW. Die Männer waren am Dienstagmittag (7. Mai) in Kerpen mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In einer Sackgasse setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Die Beamten suchten umgehend nach den Verdächtigen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Zeugenhinweise sowie Hinweise von Verkehrsteilnehmenden, die durch die Fahrweise der Gesuchten gefährdet worden sind, unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 12.30 Uhr beabsichtigte ein Streifenteam am Kreisverkehr der Straßen Nordring und 'Auf dem Bauer' zwei Personen in einem Golf für eine allgemeine Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte den VW daraufhin, fuhr weiter in Richtung Jülicher Straße und ignorierte dabei das eingeschaltete Blaulicht, Martinshorn des Streifenwagens sowie die Anhaltezeichen der Polizisten. Die riskante und rücksichtslose Fahrt der Verdächtigen endete schließlich im Bereich der Straße "Filzengraben" in einer Sackgasse. Hier stoppte der Mann den Wagen und die beiden Männer liefen laut Zeugenangaben in Richtung der Straße "Zur alten Synagoge" davon.

Die Beamten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen. Dabei war auch ein Polizist mit seinem Diensthund im Einsatz. Weitere Beamte befragten Zeugen und sicherten Spuren an dem abgestellten VW. Sie stellten den Wagen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter der Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

