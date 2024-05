Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Aggressiver Bettler, eingeschlagene Scheiben, Unfallflucht, Kupferdiebstahl

Aalen (ots)

Eschach: Kupferdiebstahl

Sowohl am 23. April als auch am 3. Mai entwendeten Diebe Kupferrohre von der Leichenhalle des Friedhofes in der Hauptstraße. Der Wert des Kupfers beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Diebe oder verdächtiger Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Mercedes, der zwischen Montag, 9 Uhr und Dienstag, 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels im Sebastiansgraben abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Aalen: Aggressiver Bettler

Am Montagnachmittag sprach ein 31 Jahre alter Mann Passanten an und bettelte um Bargeld. Hierbei ging er sehr aufdringlich und für die Passanten auch bedrohlich vor und erzählte wahrheitswidrig eine erfundene Geschichte seiner angeblich kranken Kinder sowie Ehefrau. Es liegen Erkenntnisse vor, dass der Mann vermutlich mit derselben Masche in den letzten Wochen eine Vielzahl von Personen ansprach und hierdurch betrügerisch Geld erlangte. Er ist korpulent, trägt schwarze Haare und einen kurzen Vollbart und war am Montag mit einer grauen Jeans, schwarzer Jacke und schwarzen Sneakers bekleidet. Personen, die ebenfalls von dem Mann angesprochen wurden bzw. ihm Geld gegeben haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Scheiben eingeschlagen

Oberkochen: Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde die Heckscheibe eines VW eingeschlagen, der in der Kopernikusstraße parkte. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/9559910.

Aalen-Fachsenfeld: In der Pleuerstraße schlugen vermutlich Jugendliche oder Heranwachsende am frühen Dienstagmorgen eine Scheibe eines Fiats ein. Die Tatzeit dürfte zwischen 1 Uhr und 3 Uhr liegen, als Anwohner entsprechende Stimmen und Geräusche wahrnahmen. Hinweise nimmt in diesem Fall der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell