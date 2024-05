Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtete

Als ein 52-Jähriger am Montag gegen 18:10 Uhr mit seinem KIA den Kreisverkehr in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße von der Bahnunterführung kommend befuhr, missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden Mazda eines 18-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem etwa 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem Seat, welcher am Samstag zwischen 21:45 Uhr und 23:30 Uhr auf einem Parkplatz im Sebastiansgraben abgestellt wurde, schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite ein. Anschließend entwendeten sie einen auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack indem sich unter anderem ein Laptop, ein Handy, Ausweise sowie ein Bildschirm im Wert von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag befuhr ein 45-Jähriger mit seinem LKW die Heubacher Straße. Hierbei missachtete ein entgegenkommender LKW das Rechtsfahrgebot und streifte infolgedessen den Spiegel des LKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Eine bislang unbekannte Caddy-Fahrerin konnte den Unfall beobachten. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: Unfall aufgrund Aquaplaning

Aufgrund Aquaplaning geriet am Montag gegen 20:15 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Mitsubishi auf der B29 zwischen Lorch-Ost sowie Schwäbisch Gmünd ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte er mehrmals gegen die Leitplanke, bis er schlussendlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Spraitbach: LKW beschädigt PKW

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte am Montag gegen 18:45 Uhr einen in der Gschwender Straße, auf einem Discounterparkplatz geparkten Mitsubishi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Heubach: PKW auf Parkplatz beschädigt

Am Montag parkte eine 75-Jährige gegen 11:30 Uhr ihren VW auf einem Einkaufsparkplatz in der Mögglinger Straße. Als sie gegen 12:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in der Höhe von rund 2000 Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

