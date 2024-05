Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl von Fahrrad, Pkw aufgebrochen

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfall an Ampelanlage

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Toyota-Fahrer die B19 zwischen Ghaiwald und der Ampel Übrigshausen. An der Ampel erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 34-jährige Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 41-Jährige fuhr auf den Fiat auf. Hierdurch wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Rosengarten: In Gegenfahrbahn gekommen

Ein 22-jähriger Opel-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Straße Ziegelberg in Richtung Uttenhofen unterwegs. Hierbei kam er in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden 41-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl

Zwischen Freitagnachmittag 15:00 Uhr und Montag 7:30 wurde am Schelmenwasen ein abgesperrter Pkw der Marke Skoda aufgebrochen und durchsucht. Alle Inhalte des Handschuhfachs wurden herausgenommen, jedoch wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Crailsheim unter 07951/4800 entgegen.

Sulzdorf : Fahrraddiebstahl

Am Sonntagabend zwischen 19:00 und 21:30 Uhr wurde in der Hauptstraße ein gesichertes Fahrrad der Marke Cube entwendet. Dieses war zuvor mit einem Schloss an einem Geländer angebracht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell