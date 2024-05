Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfallflucht - Versuchter Automaten-Aufbruch

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstagnachmittag in der Richard-Kapphan-Straße, auf dem Parkplatz des SG Sportplatzes, zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten BMW und verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Versuchter Automaten-Aufbruch

In der Fronackerstraße ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein versuchter Aufbruch eines Apotheken-Automaten. Ein unbekannter Täter versuchte dabei die Scheiben des Automaten einzuschlagen, was jedoch erfolglos blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell