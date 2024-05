Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Waiblingen: Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstagmittag kam es in der Mayenner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen und einem 20-jährigen Mann. Dabei zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf griff der 19-Jährige zu einer mitgeführten Schreckschusswaffe und gab mehrere Schüsse in die Luft ab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort und konnte beide Beteiligten feststellen und identifizieren. Gegen beide Tatverdächtige wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell