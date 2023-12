LPI-SHL: vereiste Straße - Zusammenstoß mehrerer PKWs

Sülzfeld (ots) - Am Samstag, den 09.12.2023 gegen 10:00 Uhr fuhr der Fahrer eines großen Zustelldienstes mit seinem Lieferwagen in Sülzfeld, in der Straße Kerfich, gegen den Gartenzaun eines Anwohners. Dabei riss auch die Frontschürze des Transporters ab und am Zaun sowie an einem Pfosten entstand Sachschaden. Der Fahrer bemerkte dies, stieg aus und befestigte seine Stoßstange notdürftig am Fahrzeug, setzte dann ...

mehr