POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch, Körperverletzung, Gewahrsam und Kennzeichendiebstahl

Braunsbach: Unfall auf Autobahn

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr befuhr ein Sattelzug die A6 in Richtung Heilbronn auf dem rechten Fahrstreifen. Dieser wechselte aus bislang unbekannten Gründen auf den linken Fahrstreifen, obwohl dort bereits ein 61-jähriger Opel-Fahrer unterwegs war. Dieser wurde durch den Lkw in die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Sattelzug prallte anschließend ebenfalls gegen die Mittelschutzplanke und setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Der 61-jährige Fahrer des Opel und seine 70-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Restaurant

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitagabend 23 Uhr und Samstagmorgen 08 Uhr Zutritt zu einem Restaurant in der Karl-Kurz-Straße. Hierfür schlug er eine Scheibe des Gebäudes ein und entwendete mehrere alkoholische Getränke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagabend 18:00 Uhr wurde ein 15-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße von vier bislang unbekannten Männern und einer Frau konfrontiert und daraufhin festgehalten und geschlagen. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Störung bei privater Feier - Person in Gewahrsam genommen

Eine private Feier in der Pistoriusstraße wurde am Sonntagnacht mehrfach durch einen Betrunkenen gestört. Folgend widersetze er sich den Anweisungen der gerufenen Polizeibeamten und versuchte sich der Personenkontrolle zu entziehen. Daraufhin wurde der 29-jährige Mann in Gewahrsam genommen.

Frankenhardt - Rollender Pkw

Ein geparkter Mercedes rollte am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr in der Straße Im Bergfeld aufgrund mangelnder Sicherung rückwärts und touchierte hierbei einen dahinter geparkten VW. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro.

Crailsheim - Kennzeichendiebstahl

Am Samstagnachmittag wurde zwischen 11:30-13:00 Uhr im Parkhaus Schweinemarktplatz das hintere Kennzeichen eines parkenden Pkw entwendet. Hinweise zum Tathergang nimmt das Polizeireviert Crailsheim unter 07951 4800 an.

