Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag gegen 16:15 Uhr kam es auf der Höhenstraße auf Höhe der Abzweigung zur Tournonstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Höhenstraße in Richtung Fellbach-Schmiden / -Oeffingen und gerie aufgrund bilang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 100.000 Euro. Laut den Beteiligten gab es zum Unfall mehrere Zeugen, die vor Ort aber nicht angetroffen werden konnten. Das Polizeirevier Fellbach bittet daher Zeugen des Unfall um Meldung unter 0711 57720.

Auenwald Unfall mit Personenschaden

Am Samstag gegen 19:05 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Trailhäfer Straße von Trailhof in Richtung Oberbrüden. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Alfdorf: Verletzter Motorradfahrer

Am Samstag gegen 17:09 Uhr befuhr ein 68-jähriger BMW-Kraftradfahrer die Kreisstraße 1892 von Cronhütte in Richtung Kaisersbach. Hierbei kam er aufgrund noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 12:30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer zwei, am Fahrbahnrand der Buocher Straße geparkte, Pkw. Bei beiden Fahrzeugen, einem Opel und einem Hyundai, wurde der jeweils linke Außenspiegel abgefahren. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen des Unfalls um Meldung unter 07195 6940. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand insgesamt ca. 11.000 Euro Sachschaden.

Berglen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Audi-Fahrer die Kreisstraße 1869 von Steinach in Richtung Reichenbach. In einer scharfen Linkskurve geriet er zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Fahrradfahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell