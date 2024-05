Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Flüchtiges Fahrzeug

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Am Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr kam es auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd zu einem Auffahrunfall. An der, mit Ampel geregelten, Kreuzung der B 29 mit der Daimlerstraße hielt eine 55-jährige Seat-Fahrerin ordnungsgemäß an. Der hinterherfahrende 43-jährige Opel-Fahrer fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Wört: Verletzter Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 18:40 Uhr stürzte ein 61-jähriger Fahrradfahrer auf der Oberes-Rot-Straße wohl beim Überfahren einer Fräßkante. Er wurde leichtverletzt in ein Klinikum verbracht.

Iggingen: Flüchtige Fahrzeuge

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd auf der Leinzeller Straße in Brainkhofen einen Motorradfahrer und einen blauen VW Golf 4 fest. Beide waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Streife wendete und versuchte den VW-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser entzog sich der Kontrolle und flüchtete durch mehrere Ortschaften (Herlikofen, Leinzell, Göggingen, Iggingen, Hirschmühle und Hussenhofen), diverse Feld- und Waldwege sowie über Wiesen. Stellenweise schaltete der Fahrer das Licht aus. Auf der Straße "Am Limes" zwischen Herlikofen und Hussenhofen mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge dem VW ausweichen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der gefährlichen Fahrweise des VW Golf um telefonisch Meldung unter 07171 3580.

